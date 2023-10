Primavera, Rocco sull'avvio del Benevento: "La strada è quella giusta" Il tecnico giallorosso è intervenuto nel corso di Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, il tecnico della Primavera Dario Rocco ha parlato dell'ottimo avvio di stagione della sua squadra. Come noto, il Benevento ha ottenuto tre vittorie consecutive contro Salernitana, Crotone e Perugia: “Abbiamo fatto una bellissima partita a Salerno, così come con il Crotone. A Perugia qualcosina non mi è piaciuta, ma è stata una partita molto sporca e abbiamo fatto ciò che dovevamo per vincere. Con la Primavera bisogna parlare dei risultati. La strada è questa, per arrivarci occorre la crescita dei singoli che è ciò che più interessa. Bisogna avere la giusta mentalità per figurare durante gli allenamenti della prima squadra, in modo che i ragazzi possano farsi trovare pronti. Ne abbiamo un bel po’ di elementi che possono ben figurare".

“Se i ragazzi crescono bene a livello individuale è più probabile che si faccia risultato. Se il presidente investe nel settore giovanile, mettendoci a disposizione tutto il necessario per fare bene, credo sia giusto dare qualche soddisfazione. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per far migliorare i ragazzi sempre di più. Sono anni che questo settore giovanile fa belle cose. Vedere Carfora, Talia e Pastina in prima squadra, così come Di Serio che è andato via o gli stessi Prisco e Veltri che stanno facendo bene in Lega Pro con la Recanatese, a noi riempie di gioia”.

"Come sistema di gioco usiamo il 3-5-2, come la prima squadra. È stato un caso, ma è importante lavorare per principi. Noi gli diamo una mentalità da professionisti e educarli".

"Mario Perlingieri è un ragazzo particolare. In area è sempre pericoloso. Non è egoista, sa anche quando passare la palla. Gioca per il risultato e non è facile pensare solo al bene della squadra quando sei così giovane. Lui gioca le partite, non fa le prestazioni tanto per farle. Ha una mentalità importante, poi chiaramente deve lavorare sempre di più sotto l’aspetto fisico. Come lui ce ne sono altri che stanno lavorando bene, dobbiamo aspettarci belle cose".