Benevento, Perlingieri protagonista con la Primavera: "Punto alla prima squadra" L'attaccante ha realizzato cinque gol nelle prime tre partite di campionato

La Primavera si gode il momento di Mario Perlingieri. L'attaccante giallorosso si è rivelato protagonista indiscusso di questo inizio di stagione, in cui la truppa di Rocco ha conquistato tre vittorie consecutive e con Perlingieri che ha realizzato ben cinque gol: "La vittoria a Perugia è stata molto importante perché complicata. Dobbiamo continuare così. Non mi aspettavo un inizio del genere, ma mi pongo sempre grandi obiettivi da raggiungere. Le mie caratteristiche? Mi muovo andando incontro alla palla, so lavorare con la squadra. Mi piace far muovere il pallone. Mi ispiro a Fernando Torres, mi è sempre piaciuto"

Perlingieri vuole raggiungere il fratello Francesco, già da qualche tempo in prima squadra: "È il mio sogno. Tra noi c'è un rapporto speciale e voglio quanto prima arrivare a mettermi a disposizione di Andreoletti. Stanno facendo molto bene, sono certo che potranno fare grandi cose. Mi piacciono molto Marotta e Ferrante".

La Primavera vuole continuare la striscia positiva nel match di sabato con l'Ascoli: "Puntiamo alla quarta vittoria. L'Ascoli ha zero punti in classifica e di certo non verrà a farsi la passeggiata. Dobbiamo vincere a tutti i costi".