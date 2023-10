Benevento, vivaio: le gare in programma. Tanti convocati nella Rappresentativa Nel weekend di campionato scenderanno in campo soltanto la Primavera e l'under 16

Torna in campo la Primavera del Benevento che domani sarà di scena all'Avellola contro il Pescara. I giallorossi, come noto, sono al comando della classifica dopo aver vinto le prime quattro partite di campionato. Il fischio d'inizio del match con i biancazzurri è in programma alle ore 15. Riposano le compagini under 17 e 15, con quest'ultima che sarà impegnata in un test amichevole con il Napoli al Kennedy. Regolarmente in campo l'under 16 dopo il pareggio rimediato in casa della Juve Stabia: i giallorossi ospiteranno il Taranto all'Avellola domenica pomeriggio, con inizio fissato alle 15.

Tanti giallorossi nella Rappresentativa Lega Pro

Non sono pochi i giallorossi convocati dalla Rappresentiva Lega Pro per le categorie under 17, 16 e 15. I giovani che parteciperanno agli stage dei prossimi 24, 25 e 26 ottobre sono Borrelli, Frasca, Nonga, Santucci, Sasso, Zanni, Battista, D'Ambrosio, Giugliano, Soprano, D'Urzo, Nappi, Petrone, Piscitelli e Salamone.