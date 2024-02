Primavera, il Benevento vola: Perugia liquidato con una cinquina (FOTO) La squadra di Rocco è inarrestabile e trascinata da bomber Perlingieri, autore di una tripletta

Benevento-Perugia 5-1

Benevento: Nunziante, Di Martino (31'st Guerra), Ciurleo, Avolio (36'st Eletto), Panzarino, Marrone, Pengue, Donatiello (36'st Fastiggi), Perlingieri (36'st Politi), Rossi, Di Serio (15'st Francescotti). A disp.: Giangregorio, Polverino, Damiano, Fierro, Festino, Esposito. All.: Rocco

Perugia: Yimga Kamtchoum, Prisco, Falascia, Cicioni, Rondolini (36'st Bussotti), Ebnoutalib, Lickunas (15'st Barberini), Patrignani, Lomangino (31'st Ciattaglia), Ambrogi (31'st Bernacci), Giorgetti (15'st Caprari). A disp.: Belia, Panaro, Dalla Valle, Torri. All.: Del Bene

Arbitro: Allegretta di Molfetta. Assistenti: Cecchi e Andriambelo di Roma 1

Marcatori: 9'pt, 41'pt e 32'st Perlingieri, 18'pt Giorgetti, 29'pt Rossi, 45'pt Pengue

Vola la Primavera del Benevento che all'Avellola ha conquistato la quinta vittoria consecutiva. A farne le spese è stato il Perugia, liquidato con il netto risultato di 5-1. Protagonista il solito Perlingieri che ha messo a segno una tripletta, raggiungendo la cifra monstre di 21 reti stagionali. A completare il quadro per i sanniti Rossi e Pengue. Il gol della bandiera umbra è stato di Giorgetti. La concomitante vittoria del Cesena col Cosenza non permette al Benevento di agganciare il primato della classifica. Per la promozione diretta sarà un discorso tra romagnoli e giallorossi, con la squadra di Rocco che culla il sogno di chiudere il campionato davanti a tutti, raggiungendo un risultato storico per il club di via Santa Colomba. La rincorsa proseguirà nella prossima giornata, quando all'Avellola si presenterà il Palermo.

Primavera 2, i risultati della 18a giornata:

Ascoli-Pescara 3-0

Bari-Napoli 1-4

Benevento-Perugia 5-1

Cesena-Cosenza 4-1

Monopoli-Crotone 0-0

Palermo-Spezia 0-0

Pisa-Virtus Entella 2-1

Ternana-Salernitana 1-1

La classifica:

Cesena 43

Benevento 42

Pisa 33

Napoli 28

Virtus Entella 27

Perugia 27

Ternana 26

Ascoli 26

Palermo 25

Cosenza 23

Spezia 22

Bari 22

Salernitana 19

Monopoli 14

Crotone 12

Pescara 12