Primavera, vittoria all'ultimo respiro del Benevento col Palermo Nuovo successo per i giallorossi che continuano il duello col Cesena per il primato della classifica

Benevento-Palermo 4-3

Benevento: Nunziante, Di Martino (30'st Fastiggi), Ciurleo (36'st Guerra), Avolio, Panzarino, Marrone, Pengue, Carriola (1'st Donatiello), Perlingieri, Rossi (26'st Polverino), Francescotti (36'st Di Serio). A disp.: Giangregorio, Eletto, Politi, Fierro, Festino. All.: Rocco

Palermo: Cutrona, Morra, Bouah, Sciortino (30'st Tagliarino), Granicelli, Mattaliano (18'st Sessa), Fontana, Vaiana (43'st Macchia), Di Mitri, Bevilacqua, Bongiovanni (18'st Fravola). A disp.: Salamone, Basile, Martignetti, Mule, D'Acquisto, Brutto, Vaccaro, Viviano. All.: Di Benedetto

Arbitro: Arena di Torre del Greco. Assistenti: Tchato di Aprile e Giudice di Frosinone

Marcatori: 10'st Perlingieri, 13'st Francescotti, 20'st Sessa, 27'st Polverino, 35'st Granicelli, 45'+2'st Morra, 45'+5'st Perlingieri

Il Benevento continua a vincere, ma il Cesena tiene il passo e al momento non cambia la classifica del campionato Primavera 2. I giallorossi si sono imposti al termine di una sfida rocambolesca. Dopo lo 0-0 del primo tempo, le due squadre hanno realizzato un totale di sette reti nella ripresa. Ad aprire le danze è stato il Benevento con Perlingieri. La truppa di Rocco ha raddoppiato tre minuti dopo con Francescotti. Il Palermo ha accorciato le distanze con Sessa, poi Polverino ha portato il punteggio sul 3-1. Nel finale, la Strega ha rischiato di buttare all'aria la vittoria: il Palermo ha accorciato con Granicelli, per poi pareggiare i conti in pieno recupero con Morra. Al 50' è arrivato il gol della vittoria dei sanniti, messo a segno da Perlingieri. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà l'Ascoli in trasferta.

I risultati della 19a giornata:

Cesena-Ternana 2-0

Cosenza-Pisa domani

Perugia-Monopoli 3-0

Pescara-Crotone 7-1

Salernitana-Ascoli 0-1

Spezia-Bari 4-3

Virtus Entella-Napoli 2-1

La classifica:

Cesena 46

Benevento 45

Pisa 33

Perugia 30

Virtus Entella 30

Ascoli 29

Napoli 28

Ternana 26

Palermo 25

Spezia 25

Cosenza 23

Bari 22

Salernitana 19

Pescara 15

Monopoli 14

Crotone 12