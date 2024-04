Primavera, la vittoria sfuma nel finale per il Benevento: è pari con lo Spezia Il gol di Bertoncini nel finale non permette ai giallorossi di conquistare i tre punti

Spezia-Benevento 2-2

Spezia: Plaia; Attuoni (21'st Monteverde), Bertoncini, Scartoni, Benvenuto, Garzia (30'st Lachovicz), Raineri (30'st Bordin), Loffredo (21'st Campana), Fontanarosa, Piccioli, Di Giorgio. A disp.: Mosti, Piazza, Manfrone, Sessa, Suatoni, Tognoni, Vannucci, Garibotto. All.: Vecchio

Benevento: Nunziante; Di Martino, Fierro (17'st Polverino), Avolio, Panzarino, Guerra (17'st Frasca), Pengue (38'st Squillante), Donatiello, Francescotti, Carriola (38'st Politi), Rossi (32'st Esposito). A disp.: Giangregorio, Nonga, Festino. All.: Rocco

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. Assistenti: Tommaso Mambelli di Cesena e Simone Iuliano di Siena.

Marcatori: 4'pt, 29'st su rig. Rossi (B), 27'pt Fontanarosa (S), 51'st Bertoncini (S)

Pareggio tra Spezia e Benevento al termine del match giocato in terra ligure. I giallorossi (falcidiati dalle assenze) sono passati in vantaggio dopo quattro minuti con Rossi. La risposta dei padroni di casa è arrivata al 27' con Fontanarosa. Nella ripresa, precisamente al 29', Rossi ha riportato la Strega in avanti col punteggio dopo aver trasformato un calcio di rigore. In pieno recupero, Bertoncini ha evitato la sconfitta allo Spezia, mettendo a segno il gol del definitivo 2-2. È un risultato che permette al Cesena di festeggiare la promozione diretta in Primavera 1. La vittoria del Napoli non dà la matematica certezza alla squadra di Rocco del secondo posto, ma potrebbe arrivare già nella prossima giornata, quando all'Avellola si presenterà il Napoli.

La classifica:

Cesena 66

Benevento 57

Napoli 49

Pisa 45

Ascoli 43

Virtus Entella 42

Palermo 38

Cosenza 35

Perugia 34

Spezia 32

Ternana 31

Bari 30

Salernitana 29

Pescara 24

Monopoli 19

Crotone 18