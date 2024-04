Primavera, pari tra Benevento e Napoli: la Strega blinda il secondo posto Al gol di Vigliotti ha risposto Francescotti. Definita la posizione dei giallorossi

Benevento-Napoli 1-1

Benevento: Nunziante, Di Martino, Fierro (1'st Ciurleo), Avolio, Panzarino (33'st Guerra), Eletto (11'st Marrone), Di Serio (33'st Polverino), Donatiello, Francescotti, Carriola (1'st Pengue), Rossi. A disp.: Verdicchio, Esposito, Politi, Nonga, Festino. All.: Rocco

Napoli: Sorrentino, Esposito (30'st Malasomma), D'Angelo (26'st Gambardella), Peluso, D'Avino, Di Lauro, Mazzone, Gioielli, Vigliotti (13'st Vilardi), Russo (26'st Lorusso), Pesce (13'st Spavone). A disp.: Petrone, De Luca, De Chiara, Legnante. All.: Tedesco

Arbitro: Ancora di Roma 1. Assistenti: D'Ascanio di Roma 2 e Marucci di Rossano

Marcatori: 7'pt Vigliotti, 13'st Francescotti

È terminato con un pareggio il derby tra Benevento e Napoli, valido per la 28^ giornata del campionato Primavera 2. Per i giallorossi si tratta di un punto decisivo che gli permette di blindare il secondo posto della classifica, a due giornate dalla fine della stagione regolare. Il risultato è stato sbloccato dagli ospiti dopo sette minuti, quando Vigliotti ha trafitto Nunziante. La Strega ha riportato il match in equilibrio al 13' della ripresa con la rete di Francescotti. Nella prossima giornata, la squadra di Rocco affronterà il Monopoli in trasferta.

La classifica:

Cesena 69

Benevento 58

Napoli 50

Pisa 48

Ascoli 43*

Virtus Entella 43

Palermo 38

Cosenza 36

Spezia 35

Perugia 35

Ternana 31

Bari 30*

Salernitana 30

Pescara 27

Monopoli 19

Crotone 18

*una partita in meno