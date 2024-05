Primavera 2, definiti i quarti di finale: sarà Benevento-Albinoleffe Pareggio all'Avellola nell'ultima giornata della stagione regolare per la Strega

Benevento-Cosenza 0-0

Benevento: Giangregorio; Di Martino, Ciurleo (36'st Damiano), Avolio (1'st Esposito), Guerra (21'st Polverino), Eletto, Politi, Donatiello, Francescotti, Carriola (1'st Fierro), Festino (1'st Di Serio). A disp.: Marino, Rucci, Pengue, Ciprio. All.: Rocco

Cosenza: Castelnuovo; Cannatelli, Pellizzaro, De Salvo, Marangon, Occhiuto, Attanasio (35'st Gabriele), Di Porto (11'st Lombardi), Benedetti (11'st Rizzi), Chisari (40'st Roseti), Contiero (35'st Bellotti). A disp.: Sicilia, Sciorio, Touadi, Marini, Mammolito, Perrotta. All.: Gatto

Arbitro: Luongo di Napoli. Assistenti: Dell’Arciprete di Vasto e Miccoli di Lanciano

Si chiude con un pareggio la stagione regolare della Primavera del Benevento. La squadra di Rocco ha impattato all'Avellola con il risultato di 0-0, con la testa già rivolta ai quarti di finale dei play off che mettono in palio la promozione in Primavera 1. Definito il tabellone, con il Benevento che affronterà l'Albinoleffe all'Avellola. La vincente se la vedrà contro una tra Venezia e Pisa in semifinale.

Primavera, il quadro dei quarti di finale

Parma-Ascoli

Venezia-Pisa

Benevento-Albinoleffe

Napoli-Udinese