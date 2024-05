Primavera, un grande Benevento viene eliminato dal Venezia ai supplementari La squadra di Rocco termina la stagione in semifinale, nonostante la buona prestazione

Benevento-Venezia 3-4 d.t.s.

Benevento: Nunziante, Di Martino (1'st Fastiggi), Ciurleo (3'pts Eletto), Avolio, Guerra (25'st Polverino), Marrone, Pengue (45'st Ciprio), Donatiello (3'pts Politi), Francescotti, Carriola (1'st Di Serio), Rossi. A disp.: Verdicchio, Marino, Esposito, Rucci, Fierro. All.: Rocco

Venezia: Purg, Rocchetto, Camolese, Keita (32'st Girardi), Bertoncello (44'st Ruci), Busato, Berengo, Tavernaro (44'st Kibour), Okoro, El Haddad (15'st Baumanis), Ladisa. A disp.: Slowikowski, Cannelli, Schiavon, Chiesurin, Piazza, Alves Rodrigues. All.: Hernadenz

Arbitro: Renzi di Pesaro. Assistenti: Sing e Bracaccini di Macerata. Quarto ufficiale: Di Cirro di Lanciano

Marcatori: 4'pt Ladisa (V), 31'pt Francescotti (B), 40'pt, 14'st e 7'sts Okoro (V), 5'st Rossi (B), 31'st Pengue (B)

Termina il sogno della Primavera del Benevento. Dopo una grande prova, la squadra di Rocco è stata costretta a ingoiare il boccone amaro della eliminazione. La stagione dei giallorossi si è chiusa in semifinale play off, a un passo dal sogno di approdare all'atto conclusivo per accedere al campionato Primavera 1. Il Venezia si è rivelato un osso duro, con i lagunari che hanno sbloccato il risultato dopo quattro minuti, quando Ladisa ha portato il punteggio sull'1-0. La Strega ha pareggiato i conti al 31' con Francescotti, ma al 40' c'è stato il raddoppio del Venezia con Okoro. Nella ripresa, le due formazioni si sono affrontate senza risparmiarsi: il 2-2 del Benevento è arrivato al 5' e ha portato la firma di Rossi. Il Venezia è tornato in avanti col punteggio al 14' con Okoro, prima della marcatura di Pengue che ha portato giallorossi e lagunari ai tempi supplementari che sono stati decisi dal solito Okoro (autore di una tripletta), condannando il Benevento all'eliminazione. A pochi istanti dal triplice fischio, la Strega è andata vicinissima al pareggio con Francescotti che però è stato fermato da un palo clamoroso.

Per il Benevento si tratta di una eliminazione dolorosa, ma senza alcun rimpianto: la squadra di Rocco ha dato vita a un campionato straordinario e ha giocato a viso aperto contro un Venezia di assoluto spessore, nonostante le assenze pesanti di elementi come Perlingieri e Panzarino. La Strega resta in Primavera 2, ma al di là della delusione per il risultato sportivo mancato, resta l'importante crescita da parte di tutto il gruppo grazie all'ottimo lavoro svolto da Rocco e dal suo staff.