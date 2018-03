Primavera, all'Imbriani c'è il derby con l'Avellino I giallorossi vogliono tornare al successo nel sentito match

Domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 15, la Primavera del Benevento sfiderà l'Avellino. Si prevede un derby ricco di emozioni tra due squadre che cercheranno a tutti i costi di vincere. Gli stregoni, reduci dal torneo di Viareggio, vogliono tornare al successo che manca in campionato dallo scorso 3 febbraio, quando sconfissero il Perugia all'Imbriani. I lupi, invece, sono ancora fermi a zero punti ma rivitalizzati dall'arrivo di Biancolino sulla panchina come allenatore. Come noto mancheranno Volpicelli e Rutjens che sono stati convocati da De Zerbi in prima squadra.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Barone, Volzone;

DIFENSORI: Sparandeo, Rillo, De Caro, Cannavaro, Parisi, Giobbe, Migliarotti, Crispo, Marchetti;

CENTROCAMPISTI: Cavaliere, Ziello, Casillo, Donnarumma, Tambasco, Eletto, Cuccurullo, Ronga;

ATTACCANTI: Santarpia, Conte, Pinto.