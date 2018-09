Scuola calcio, tanto entusiasmo alla ripresa delle attività La gioia dei bambini immortalata da Mario Taddeo

E' cominciata ieri la stagione della scuola calcio del Benevento. Tantissimi bambini hanno affollato i campi di Cretarossa per dare vita al primo allenamento dell'anno. Inutile raccontare l'entusiasmo per il ritorno in campo, con tutti i partecipanti che non vedevano già l'ora di cominciare una nuova seduta. Le attività sono partite sotto i migliori auspici, considerati anche gli ottimi numeri relativi agli iscritti che hanno confermato l'adesione al progetto della scuola calcio. Ricordiamo che, oltre alle attività sportive, non mancheranno tanti incontri con la prima squadra sia a Cretarossa, ma anche e soprattutto in occasione delle gare ufficiali della compagine guidata da Bucchi.