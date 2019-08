Benevento, parte la scuola calcio: iscrizioni dal 2 settembre Le attività cominceranno il prossimo 17 settembre

La Scuola Calcio giallorossa è pronta a ripartire e a proseguire il percorso di crescita e formazione delle giovani leve secondo la ormai consolidata e qualificata metodologia di allenamento del Settore Giovanile sannita.

Le iscrizioni per la stagione agonistica 2019/2020 avranno inizio lunedì 2 settembre e termineranno venerdì 13 settembre. Presso lo stadio “Ciro Vigorito”, ingresso Tribuna – lato Curva Nord - “Sala Lavoro Giornalisti”, i responsabili Francesco Pegno e Pierluigi Zotti saranno a disposizione per tutte le informazioni sul progetto e le relative iscrizioni. La data di inizio attività è fissata per martedì 17 settembre.

Orari:

- Lunedi 2 settembre:

dalle 9 30 alle 12:00;

- Martedì 3 settembre:

dalle 9 30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 19:30;

- Mercoledì 4 settembre:

dalle 9:30 alle 13:30;

- Giovedì 5 settembre:

dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 19:30;

- Venerdì 6 settembre

dalle 9:30 alle 13:30.

- Lunedì 9 settembre:

dalle 9:30 alle 13:30;

- Martedì 10 settembre:

dalle 9 30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 19:30;

- Mercoledì 11 settembre:

dalle 9:30 alle 13:30;

- Giovedì 12 settembre:

dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 19:30;

- Venerdì 13 settembre:

dalle 9:30 alle 13:30.