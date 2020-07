Benevento, affiliata la scuola calcio dell'Anacapri La realtà biancazzurra entra a far parte della famiglia sannita

Il Benevento ha annunciato l'affiliazione con l'Anacapri, scuola calcio d'elite dell'Isola di Capri. Una realtà importante che già da diverso tempo lavora in maniera capillare sui giovani. Lo scorso anno, tra l'altro, era unita al Napoli. Ovviamente non manca il Caravaggio Sporting Village, sita a Fuorigrotta e appartenente alla famiglia Vigorito. Una scuola calcio sempre più presente sul territorio che opera a stretto contatto con il sodalizio giallorosso. Un bacino regionale molto importante, utile per scovare i talenti del futuro che potrebbero vestire la maglia del Benevento.