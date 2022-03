Benevento, l'under 14 approda alle fasi finali nazionali Importante risultato per i giallorossi all'esordio nella competizione

Festeggia l'under 14 del Benevento che si è sbarazzata della Reggina con un perentorio 3-0 e ha chiuso la stagione regolare al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza di distanza dal Napoli. Decisive le reti di Russo, Battista e Maiorano per il successo giallorosso. Tre punti che permettono ai ragazzi guidati da Giangregorio di qualificarsi alle fasi nazionali, dove incontreranno una tra Roma e Lazio. Un cammino importante, realizzato alla prima partecipazione assoluta in questo campionato e che li ha visti ottenere dei risultati di spicco. La qualificazione e il confronto contro una delle formazioni capitoline sarà un'altra grande soddisfazione per i giovani giallorossi che oggi sono scesi in campo così:

Venditto, Guarente, Benevento, Mazzoleni, Cataldo, D'Ambrosio, Battista, Siani, Marino, Maiorano, Iuliano. A disp.: Zarro, Lucignano, Mormile, Riccardi, Calabrese G., Biancardo, Alberino, Ricciolino, Russo. All.: Giangregorio

La classifica finale:

Napoli 22

Benevento 21

Salernitana 17

Catanzaro 16

Reggina 8

Crotone 3