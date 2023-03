A Paduli la 2^ edizione del Milan Junior Camp L'evento si terrà dal 12 al 16 giugno al centro sportivo Ariella. Sono aperte le iscrizioni

Si terrà dal 12 al 16 giugno il Milan Junior Camp, attraverso cui i bambini dai 6 ai 15 anni potranno vivere delle giornate indimenticabili sul terreno di gioco sotto la guida di un direttore tecnico dell'importante club rossonero, il quale sarà il responsabile del corso. L'evento si terrà a Paduli, presso il centro sportivo Ariella gestito dalla Asd Erga Sport della famiglia Addazio, comprendente un campo in erba naturale, uno di calcetto in sintetico, un campo da tennis e anche uno di beach volley.

Dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di 50 bambini, ci si aspetta un incremento di consensi in questa seconda edizione. Si tratta di un vero e proprio fiore all'occhiello non solo per la provincia di Benevento, ma anche e soprattutto per il Sud Italia, visto che gli altri Milan Junior Campo sono dislocati al Nord e anche all'estero. Le iscrizioni sono già aperte. A ogni partecipante verrà fornito il kit ufficiale del Milan griffato Puma. Le attività cominceranno alle 9 di mattina fino alle 16 del pomeriggio e saranno all'insegna del divertimento, ma soprattutto potranno permette di migliorare le proprie capacità, conoscendo tanti nuovi amici con la stessa passione per il calcio.