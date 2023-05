A Paduli un torneo nazionale con le formazioni U14: ci sarà anche il Benevento Cresce l'attesa per l'undicesima edizione che si giocherà al centro sportivo Ariella

Si svolgerà il prossimo 2 giugno l'undicesima edizione del Torneo dell'Infiorata, in programma a Paduli presso l'impianto sportivo di via Ariella. La struttura, come noto, è gestita dalla società Erga Green della famiglia Addazio. La manifestazione sarà strutturata in due fasi, con un quadrangolare che vedrà impegnate le categoria Giovanissimi, Esordienti e Pulcini. Il 4 giugno ci sarà il torneo nazionale, dedicato alle formazioni under 14. Parteciperanno Benevento, Juve Stabia, Avellino, Pescara, Sorrento e Accademia Frosinone Calcio Azzurri. Grande entusiasmo da parte di Don Enrico Iuliano che ha messo in risalto l'importanza dell'iniziativa: "Si tratta di un torneo nato come organizzazione collaterale all'infiorata. È un momento di formazione per i ragazzi che si confrontano con altre realtà. Ci aspettiamo che questo torneo possa crescere sempre di più, pur mantenendo la sua improta che dura ormai da undici edizioni". L'evento è stato organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica San Rocco con il patrocinio del Comune di Paduli, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo.