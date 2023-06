Paduli, grande successo per il Milan Junior Camp Riuscita la seconda edizione dell'evento organizzato dall'Erga Green

Grande successo per la seconda edizione del Milan Junior Camp, tenutasi presso il centro sportivo "Ariella" di Paduli. Sul perfetto manto erboso curato dalla ditta Erga Green della famiglia Addazio, i giovani partecipanti hanno avuto modo di indossare la maglia ufficiale del Milan e trascorrere delle ore caratterizzate da tanto calcio e divertimento, sotto la visione di tecnici selezionati. Alla cerimonia finale erano presenti il sindaco Vessicelli, l'assessore allo sport La Rocca, l'assessore alle politiche sociali De Lucia e anche Enzo Lauro, assessore allo sport del comune di Benevento.

Ottima l'organizzazione della Erga Green che ha avuto modo di perfezionarsi dopo la bella edizione vissuta nello scorso anni. Tutti i rappresentanti delle Istituzioni hanno speso parole d'elogio per quanto vissuto a Paduli, così come non sono mancati i complimenti da parte di Cosimo Savoia, direttore tecnico del Milan che ha partecipato attivamente alla manifestazione. Particolare anche la presenza di due partecipanti di origine californiana che hanno avuto modo di divertirsi e di vivere momenti di convidisione con gli altri bambini.

La riuscita del Milan Junior Camp rappresenta un'altra iniziativa più che positiva promossa a Paduli dall'Erga Green che promette nuovi progetti, in modo da rendere il centro sportivo "Ariella" un vero e proprio punto di riferimento per tutta la provincia di Benevento.