Benevento, grande partecipazione per gli stage in programma a luglio Il club sannita ha registrato uno dei dati più alti di sempre. La soddisfazione di Pegno e Zotti

Grande richiesta di partecipazione per gli stage in programma dal 3 al 5 luglio, organizzati dal Benevento Calcio per visionare giovani calciatori da poter coinvolgere nel vivaio giallorosso. Nonostante la retrocessione in serie C, il sodalizio sannita non ha perso il proprio appeal grazie all'ottimo lavoro svolto dal vivaio del presidente Palermo e di tutta la dirigenza. Le richieste di partecipazione, infatti, sono ben 300: uno dei dati più alti di sempre. Soddisfatti i responsabili Pegno e Zotti che hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti e in particolar modo le società che hanno permesso ai propri tesserati di partecipare allo stage che, come noto, si svolgerà sul sintetico dell'Avellola.