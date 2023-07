A Paduli un nuovo centro tecnico con la collaborazione del Benevento Calcio L'iniziativa che si terrà all'Ariella

C'è una nuova iniziativa promossa dalla Erga Sport, di proprietà della famiglia Addazio. L'Ariella di Paduli sarà la location di un nuovo centro tecnico in cui parteciperanno i nati dal 2012 al 2018, sotto la supervisione del Benevento Calcio. Il club giallorosso e l'azienda sannita hanno stretto una collaborazione, attraverso cui i bambini del territorio potranno divertirsi sul manto erboso dell'Ariella, sotto lo sguardo attento degli istruttori qualificati e tesserati con il club gialloroso. Non mancherà la possibilità, per i più promettenti, di entrare a far parte del settore giovanile della Strega. C'è anche una novità di grande livello che va oltre il rettangolo di gioco: si effettueranno delle lezioni interattive di Inglese durante tutto l'arco della stagione sportiva, una iniziativa che permetterà ai partecipanti di cominciare a prendere dimestichezza con la lingua straniera. L'Open Day è in programma nelle giornate del 7-8-9-14-15 e 16 settembre dalle ore 17 alle 20.