Benevento, definito l'organigramma dell'attività di base L'elenco di responsabili e allenatori che lavoreranno con i giovani giallorossi

Il Benevento Calcio ha definito l'organigramma relativo all'attività di base della stagione sportiva 2013/2014. Ecco di seguito tutti i nomi dei tesserati giallorossi:

Resp. Attività di Base (Maschile e Femminile): Francesco Pegno

Resp. Attività di Base (Maschile e Femminile): Pierluigi Zotti

Allenatore Under 14 Pro: Francesco Buonaiuto

Allenatore Under 13 Pro: Paolo Festa

Collaboratore Tecnico: Tommaso Niro

Allenatore Portieri: Gerardo Somma

Dirigente Accompagnatore Under 14 e Under 12: Dario D'Alessandro

Dirigente Accompagnatore Under 13 e Under 11: Manuel Zeoli

Allenatore Under 12: Graziano Iscaro

Allenatore Under 11: Leonardo Lardieri

Fisioterapia nder 14 e Under 13: Antonj Ianelli

Collaboratore Sanitario Under 12 e Under 11: Emara Ali Hassan