Benevento, al via le attività della femminile Definito lo staff tecnico delle formazioni giallorosse

Il Benevento Calcio comunica che dal 13 settembre p.v. ripartono le attività del Calcio Femminile riservate alle categorie Under 17 Nazionale, Under 15 Nazionale e Under 12. Gli allenamenti delle squadre Nazionali si svolgeranno presso il Campo Sportivo Comunale di Foglianise, dove è previsto, fino alla fine del mese, l'Open Day per le categorie 2007-2011. Gli allenamenti dedicati alle attività di Base U12, invece, si svolgeranno, a partire da giovedì 14 settembre p.v., presso il Centro Sportivo “Cretarossa” di Benevento. Per qualsiasi informazione relativa alla Stagione Sportiva 2023/2024 delle squadre femminili sarà possibile contattare direttamente la Team Manager giallorossa, Insogna Marianna, tramite l'utenza telefonica, +39 329 5869 866, oppure tramite l'indirizzo e-mail scuolacalcio@beneventocalcio.club.

Questo lo staff tecnico:

Mister under 17: Fernando Saccomanno

Mister under 15: Leonardo Lardieri

Fisioterapista squadre nazionali: Mariagrazia Tretola