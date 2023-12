Benevento, la crescita di Erga Sport: arrivano gli allenamenti in inglese Prosegue l'attività della scuola calcio di Paduli affiliata al club giallorosso

Dopo i primi tre mesi di attività, Erga Sport si appresta a fare la prima pausa invernale, ma considerando le molteplici attività complementari al semplice allenamento di routine, ha messo in calendario la prima verifica del corso di Inglese che i ragazzi iscritti stanno frequentando. In occasione della pausa, nei giorni di 27 e 28 Dicembre si terrà un mini stage in campo con esercitazioni impartite in lingua inglese.

Per tutto ciò, Erga Sport ha chiesto il supporto di allenatori esterni che, abituati a confrontarsi in ambienti internazionali, proveranno a condurre in collaborazione con i Tecnici Erga Sport alcune sedute di allenamento. In concomitanza del mini Stage si svolgerà anche il primo evento di attenzione sul sociale che vedrà coinvolti sia i ragazzi che i genitori.