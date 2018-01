Italrugby, c'è anche Canna tra i convocati per il raduno La squadra nazionale azzurra preparerà il 6 Nazioni a Roma dal 21 al 24 gennaio

Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentaquattro giocatori per il raduno di preparazione al 6 Nazioni 2018 che si svolgerà presso il Centro “Giulio Onesti” di Roma da domenica 21 a mercoledì 24 gennaio. Nell'elenco figura anche il forte mediano d'apertura scuola Rugby Benevento Carlo Canna, che attualmente è in forza alla franchigia delle Zebre. Il sannita è uno dei punti fermi del progetto tecnico del CT azzurro, anche se fin dalla prima partita tornerà ad esserci il ballottaggio con Tommaso Allan con il campano nettamente favorito. L'Italia esordirà allo stadio Olimpico di Roma domenica 4 febbraio contro i campioni in carica dell'Inghilterra, squadra seconda nel ranking mondiale dietro ai fenomenali neozelandesi. Il 10 febbraio, invece, trasferta all'Aviva Stadium di Dublino per sfidare i verdi d'Irlanda in un'altra difficilissima partita. O’Shea ha confermato il blocco di giocatori visti in novembre e ritrova il flanker delle Zebre RC Maxime Mbandà, il seconda linea bianconero George Biagi e l’apertura dei Leoni della Benetton Tommaso Allan, fermi ai box per infortunio nei test d’autunno.

Prima convocazione assoluta per Jake Polledri, 22enne flanker del Gloucester Rugby già azzurro con l’Italia U20 e l’Italia Emergenti, mentre sono stati invitati a partecipare alla tre-giorni di allenamento i due giovani piloni della Benetton Rugby Marco Riccioni e Cherif Traorè, entrambi al primo assaggio di Nazionale Maggiore.

“L’aspetto eccitante in questo gruppo – ha dichiarato il CT dell’Italia, Conor O’Shea – è il numero di opzioni che stiamo sviluppando e le scelte che ora abbiamo a disposizione. Dobbiamo continuare a costruire la profondità e siamo consapevoli di dover migliorare, ma abbiamo compiuto progressi importanti rispetto a un anno fa”.

“Sono sicuro – ha concluso O’Shea – che ci sono un paio di veterani della Nazionale dispiaciuti per non essere stati selezionati, ma potranno rientrare nel corso del 6 Nazioni. Abbiamo anche invitato due giocatori, Cherif (Traore) e Marco (Riccioni), per poterli vedere e lavorare più a stretto contatto con loro e capire a che punto sono del proprio processo di maturazione. E’ un principio che andremo ad applicare nuovamente in futuro ma che non indica in alcun modo quale sia oggi la loro posizione all'interno delle gerarchie di selezione”. Dunque azzurri pronti per l'appuntamento più importante dell'anno con l'obiettivo di fare meglio dello scorso anno, vincere almeno una sfida ed evitare il cucchiaio di legno spegnendo anche le polemiche che da anni vorrebbero capitan Parisse e compagni fuori dal 6 Nazioni.

Questi i giocatori convocati per il raduno del 21/24 gennaio a Roma, al termine del quale verrà ufficializzata la lista dei 31 atleti selezionati per i test-match contro Inghilterra e Irlanda:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 8 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 2 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 2 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 6 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 89 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Seconde linee

George BIAGI (Zebre Rugby Club, 19 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 6 caps)

Marco FUSER (Benetton Rugby, 27 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 3 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 99 caps)

Flanker/n.8

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, 3 caps)*

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 2 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 129 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, esordiente)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 17 caps)

Mediani di mischia

Edoardo GORI (Benetton Rugby, 65 caps)*

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 23 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 33 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri-Ali-Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 45 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 5 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 3 caps)

Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

Leonardo SARTO (Glasgow Warriors, 34 caps)*

Giocatori invitati

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, esordiente)* - pilone

Cherif TRAORE (Benetton Rugby, esordiente)* - pilone

Non considerati per infortunio: Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs)*, Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby)*, Ornel GEGA (Benetton Rugby), Federico ZANI (Benetton Rugby)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”