Dragoni Sanniti, doppia vittoria con Seniores e Under 16 A San Martino Sannita festa grande per la compagine sangiorgese

La pioggia porta bene ai Dragoni Sanniti che conquistano due vittorie preziose con la categoria dell’Under 16 e con i seniores. Iniziamo con la partita della Serie c1 (secondo turno del girone Poule passaggio) giocata domenica pomeriggio presso il campo comunale di S. Martino Sannita.

I Dragoni hanno affrontato i Due Principati sotto un'incessante pioggia di febbraio. Il primo tempo inizia in favore della squadra avellinese che si porta in vantaggio con un calcio, conquistando i primi tre punti. I Sanniti rimontato con tranquillità e chiudono la prima frazione di gara sul 10-3.

Durante il secondo tempo i Dragoni non si deconcentrano e riescono ad allungare il vantaggio chiudendo il match sul 15-3 (mete di Alessandro Bocchini e Emmanuel Becaud Nalouanga). Risultato importantissimo ai fini della salvezza. Anche i ragazzi dell'Under16 conquistano un risultato positivo vincendo per 36-19 contro il Pozzuoli.

Tanta soddisfazione nelle parole del presidente Ernesto Pepe: “Sono molto soddisfatto per entrambe le vittorie di oggi: per quanto riguarda la serie C1 si tratta di una vittoria importante per mantenere la categoria. I ragazzi erano concentrati in campo e questo li ha portati a fare risultato. Un elogio anche all’under 16, una squadra di cui c'è da essere molto contenti. C'è molta soddisfazione per le vittorie arrivate durante il girone di ritorno, segno che la squadra è in continua crescita. Ci tengo a sottolineare che siamo molto orgogliosi non solo delle categorie giovanili ma anche delle categorie Minirugby su cui intendiamo concentrare il nostro impegno anche in vista dei prossimi tornei in programmazione”.

Prossimi appuntamenti: per la serie C1 si giocherà il 4 marzo a casa del Torre del Greco, mentre per l'under 16, sempre il 4 marzo, si giocherà contro il Santa Maria Capua Vetere.