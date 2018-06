Italrugby, un tempo per Canna nella vittoria in Giappone Il sannita ha realizzato un tre su quattro dalla piazzola

Il primo test in terra nipponica promuove l'Italrugby che ha battuto 52 a 19 la compagine dello Yamaha Jubilo in attesa di affrontare in un doppio confronto la Nazionale giapponese che all'ultimo mondiale in Inghilterra, nel 2015, fu grande protagonista battendo a sorpresa il Sudafrica. In campo anche il sannita Carlo Canna che è subentrato a Tommaso Allan al 1° del secondo tempo. Per il campione del Rugby Benevento tre su quattro dalla piazola e tante giocate interessanti.

Domani trasferimento a Oita dove, sabato prossimo, è in calendario il primo dei due test-match contro il Giappone.

Nagano, U Stadium – sabato 2 giugno

No-cap match

Yamaha Jubilo v Italia XV 19-52

Marcatori: p.t. 2’ m. Kiyohara tr. McGahan (7-0); 11’ m. Violi (7-5); 12’ m. Minozzi tr. Allan (7-12); 21’ m. Horie tr. McGahan (14-12); 26’ m. Benvenuti tr. Allan (14-19); 34’ m. Yatomi (19-19); 40’ m. Bellini tr. Allan (19-26); s.t. 9’ m. Ruzza tr. Canna (19-33); 19’ m. Bisegni (19-38); 26’ m. Biagi tr. Canna (19-45); 35’ m. Negri tr. Canna (19-52)

Yamaha Jubilo: McGahan; Labuschagne, Miyazawa, Tahitua, Ito C.; Kiyohara (20’ st. Kobayashi), Yatomi (20’ st. Ikemachi); Horie, Yamaji, Tuiali’i; Helu, Odo (10’ st. Kuwano); Ito H. (20’ st. Nishimura), Hino (16’ st. Naka), Yamamoto (20’ st. Ueki

Italia XV: Minozzi; Benvenuti (1’ st. Hayward), Bisegni, Morisi, Bellini (1’ st. Padovani); Allan (1’ st. Canna), Violi (32’ pt. Tebaldi, 20’ st. Palazzani); Steyn, Licata, Negri; Budd (1’ st. Biagi), Fuser (8’ pt. Zanni); Ferrari (26’ pt. Pasquali, 20’ st. Traorè), Ghiraldini (cap, 21’ pt. Bigi, 20’ st. Zilocchi), Lovotti (32’ pt. Zani)

all. O’Shea

Calciatori: McGahan 2/3; Allan 3/4; Canna 3/4