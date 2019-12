Challenge Cup, Canna guida le Zebre Il sannita ancora titolare nel ruolo di mediamo di apertura contro i francesi del Brive

Dopo la vittoria di Newport le Zebre tornano a giocare in casa per la terza giornata di Challenge Cup. Si gioca sabato alle 16:00 eccezionalmente al Plata Stadium di Calvisano visto che momentaneamente il Lanfranchi di Parma è inagibile.

In campo dal primo minuto a guidare le Zebre ci sarà il mediano d’apertura scuola IVPC Rugby Benevento Carlo Canna. Per lui in Galles prestazione da applausi, l’ennesima di una lunga serie a cui vuole dare continuità anche in vista del Sei Nazioni di febbraio. A contendere la vittoria alla Franchigia italiana ci saranno i francesi del Brive.

Ecco la formazione delle Zebre Rugby Club

15 Junior Laloifi (1)

14 Paula Balekana (18)

13 Giulio Bisegni (91) (Cap)

12 Enrico Lucchin* (6)

11 James Elliott (27)

10 Carlo Canna (85)

9 Guglielmo Palazzani (130)

8 David Sisi (48)

7 Johan Meyer (85)

6 Giovanni Licata* (31)

5 George Biagi (112)

4 Leonard Krumov* (38)

3 Eduardo Bello (35)

2 Oliviero Fabiani (112)

1 Danilo Fischetti* (12)

A disposizione:

17 Daniele Rimpelli* (33)

18 Roberto Tenga (25)

19 Samuele Ortis* (16)

20 Lorenzo Masselli* (1)

21 Marcello Violi* (58)

22 Michelangelo Biondelli* (6)

23 Edoardo Padovani* (77)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Mattia Bellini, Paolo Buonfiglio*, Francois Brummer, Tommaso Castello, Massimo Ceciliani*, Gabriele Di Giulio*, Maxime Mbandà*, Giosué Zilocchi*

Squalificato: Renato Giammarioli*, Apisai Tauyavuca

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Tom Foley (Rugby Football Union)

Assistenti: Jack Makepeace (Rugby Football Union) e Rob Warburton (Rugby Football Union)