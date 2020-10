Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: Canna titolare Il sannita giocherà ancora primo centro, calcio d'inizio sabato alle 17:45 all'Olimpico di Roma

Sabato alle 17:45 in uno Stadio Olimpico a porte chiuse, l'Italia chiuderà il Sei Nazioni 2020 con la sfida contro l'Inghilterra. gli Azzurri fanno parte della competizione dal 2000 e l'unica squadra che non sono mai riusciti a battere è proprio quella inglese. Un vero e proprio ostacolo insormontabile che molto probabilmente resterà tale almeno per qust'anno. Gli azzurri sono in fase di costruzione e difficilmente riusciranno a creare troppi problemi ad una delle squadre più forti del mondo. Ancora titolare, per la quinta volta in cinque occasioni nell'edizione 2020, il sannita Carlo Canna che ormai è il proprietario della maglia numero 12. L’arbitro dell’incontro sarà il francese Pascal Gauzere.

Di seguito il XV scelto da Franco Smith.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (London Wasps, 19 caps)*

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 24 caps)*

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 33 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 27 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 26 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 1 cap)*

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 16 caps)*

8 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 17 caps)

7 Braam STEYN (Benetton Rugby, 40 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 26 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 4 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 7 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 6 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 28 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*



A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 1 cap)*

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 30 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 10 caps)*

19 David SISI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

20 Johan MEYER (Zebre Rugby Club 5 caps)

21 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 21 caps)*

22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 39 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato