Guinness Pro 14: Zebre fermate da Edinburgh Ko 26-10 per Canna e compagni dopo tre successi consecutivi

La quarta vittoria consecutiva non è arrivata. La corsa delle Zebre si è fermata allo Stadio Lanfranchi di Parma al cospetto di Edinburgh. La franchigia multicolor, che schierava dal primo minuto i due sannita Carlo Canna e Giovanni D’Onofrio ha fatto tanta fatica a contenere la fisicità degli ospiti che hanno mostrato di avere le idee chiare. Il 26 a 10 finale non regala alle Zebre nemmeno il bonus difensivo visto che è arrivata una sola meta con Kearney in avvio di ripresa. Per Canna cinque punti dalla piazzola con una trasformazione e un piazzato. La prossima settimana non vedrà impegnate le Zebre in match ufficiali in un periodo che si annuncia durissimo visto che sta per iniziare il 6 Nazioni e molti atleti saranno a disposizione della Nazionale guidata da Franco Smith.

Zebre Rugby Club Vs Edinburgh Rugby 10-26 (p.t. 3-10)

Marcatori: 5’ cp van der Walt (0-3); 26’ cp Canna (3-3); 35’ Bennett tr van der Walt (3-10); s.t. 45’ Kearney tr Canna (10-10), 48’ cp van der Walt (10-13), 54’ cp van der Walt (10-16), 74’ cp van der Walt (10-19), 80’ Farndale tr van der Walt (10-26)

Zebre Rugby Club: Biondelli, D’Onofrio, Mori, Boni (30’ Elliott, 40’ Boni), Bellini (40’ Elliott), Canna (57’ Rizzi), Palazzani (49’ Renton), Giammarioli (33’ Leavasa), Meyer, Mbandà, Kearney (55’ Krumov), Sisi (Cap), Zilocchi (64’ Bello), Bigi (59’ Manfredi), Fischetti (67’ Rimpelli); All. Bradley

Edinburgh Rugby: Blain, Farndale (60’ Berghan), Bennett (64’ Taylor), Dean, Sau, van der Walt, Pyrgos (Co-Cap) (64’ Shiel), Mata, Watson, Crosbie (68’ Haining), Gilchrist (Co-Cap), Hodgson (60’ Bradbury), Nel (70’ Farndale), Cherry (65’ Willemse), Schoeman; All. Richard Cockerill

Arbitro: Gianluca Gnecchi (Federazione Italiana Rugby)

Assistenti: Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby) e Luca Trentin (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby)

Calciatori: Jaco van der Walt (Edinburgh Rugby) 5/6, Carlo Canna (Zebre Rugby Club) 2/3

Cartellini: 60’ cartellino giallo a WP Nel (Edinburgh Rugby), 69’ cartellino rosso a George Taylor (Edinburgh Rugby)

Player of the match: Jaco van der Walt (Edinburgh Rugby)

Punti in classifica: Zebre Rugby Club 0, Edinburgh Rugby 4