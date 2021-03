Canna rinnova con le Zebre. "Spero di restare a lungo a Parma" Il sannita è arrivato nel 2015 ed è un punto fermo della squadra allenata da Bradley

Zebre Rugby Club si assicura per le prossime due stagioni la qualità, il talento e l’esperienza dei tre mediani Azzurri Carlo Canna, Guglielmo Palazzani e Marcello Violi. I tre trequarti della Nazionale hanno infatti rinnovato il loro contratto con la franchigia federale fino al 30 giugno 2023.

“Sono tre rinnovi importanti perché sono tre giocatori simbolo di questa squadra – dichiara il team manager Andrea De Rossi –. Hanno tutti e tre la maglia zebrata tatuata addosso: Palazzani è un centurione del club e del PRO14, Marcello è uno dei pochi giocatori del nostro gruppo nato cresciuto a Parma, mentre Carlo è stato tra i primi del gruppo sportivo della Polizia di Stato ad entrare in rosa e ad intraprendere un percorso nuovo per poi arrivare in Nazionale e diventare un titolare inamovibile con gli Azzurri e con noi. Sono tre giocatori su cui facciamo grande affidamento perché credo possano dare al club un grosso valore, dentro e fuori dal campo”.

Nato il 25 agosto 1992 a Benevento, culla del rugby campano e del Mezzogiorno, Canna è cresciuto con la maglia dei Gladiatori Sanniti, club della sua città natale. Figlio d’arte (suo padre Gerardo ha giocato come centro, rappresentando l’Italia a livello giovanile), il regista beneventano ha esordito nel 2012 nel massimo campionato italiano con le Fiamme Oro Rugby, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Con la società cremisi Carlo ha giocato più di 50 partite, indossando anche i colori della Nazionale U19 e quelli dell’Italia Emergenti in occasione della Tiblisi Cup in Georgia.

Nell’estate del 2015 avviene il suo passaggio alle Zebre, a poche settimane dal suo debutto con la Nazionale maggiore, avvenuto il 22 agosto 2015 sotto il ct Jacques Brunel nella gara di preparazione al Mondiale in Inghilterra contro la Scozia.

Punto fisso dell’Italia, il 28enne ha preso parte anche alla Coppa del Mondo 2019 in Giappone, collezionando 50 caps e siglando 152 punti sin qui con gli Azzurri. Il veterano campano è anche il leader di punti segnati la franchigia con sede a Parma: 624, al netto di mete, trasformazioni, calci e drop messi a referto in Guinness PRO14 e nelle coppe europee. Nessun altro nella storia del club più di Carlo che con le sue 98 presenze in maglia multicolor è prossimo a ricevere il titolo di centurione delle Zebre, squadra che ha anche guidato da capitano nella sfida di Champions Cup al Lanfranchi del 22 gennaio 2017 contro i Wasps.

Le parole di Carlo Canna: “Sono molto contento di questo rinnovo, per me è il terzo in ordine di tempo e dopo sei anni passati alle Zebre mi sento un elemento abbastanza importante di questa società. Se sono arrivati sin qui lo devo soprattutto al club che ha creduto in me e questa cosa mi rende molto orgoglioso. Da tre anni a questa parte vivo a Parma con la mia ragazza, ci troviamo molto bene e speriamo di poterci restare ancora a lungo. Penso che le Zebre abbiano fatto dei grossi passi in avanti negli ultimi anni, permettendoci di esprimerci nel migliore dei modi. Molto spesso i risultati non sono stati dalla nostra parte ma credo che soprattutto in quest’ultimo anno abbiamo raggiunto delle vittorie importanti e ci siamo tolti qualche soddisfazione. Certo c’è sempre da miglioraci, ma credo che seguendo le direttive di coach Bradley e di tutto lo staff tecnico potremmo fare un salto di qualità in futuro, che è quello che tutti noi speriamo e per cui lavoriamo ogni giorno. Ringrazio le Zebre anche per avermi concesso l’opportunità di intraprendere una carriera internazionale”.