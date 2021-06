Italrugby, nelle prime convocazioni di Crowley c'è anche il sannita Canna Dal 21 al 25 giugno a Pergine Valsugana gli azzurri si alleneranno con il nuovo tecnico.

L’era targata Kieran Crowley inizierà ufficialmente il 21 giugno col ritiro fino al 25 a Pergine Valsugana. Sono trentaquattro i giocatori convocati per il primo raduno di questa intensa ed emozionante esperienza con il tecnico neozelandese. Dell’elenco fa parte anche il sannita Carlo Canna, che è una delle colonne della squadra azzurra anche dall’alto delle sue 52 presenze.

“Inizia ufficialmente, con questo primo ritiro estivo, un percorso emozionante –ha spiegato il tecnico-. Il raduno di Pergine Valsugana rappresenta l’occasione per una prima presa di contatto con il gruppo, iniziando a definire principi e obiettivi del lavoro che ci attende e per rivedere alcuni giocatori che a causa di infortuni sono rimasti ai margini della Nazionale. Inizieremo a lavorare insieme subito sull’identità del gruppo azzurro in vista delle opportunità che ci attendono in futuro”.

Questa la lista dei giocatori convocati:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 34 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 47 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 15 caps)*

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 37 caps) – capitano

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 6 caps)*

Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 15 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 22 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Terze Linee

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 7 caps)*

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 29 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 33 caps)

Braam STEYN (Benetton Rugby, 44 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 44 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 21 caps)*

Mediani di Apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 52 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 10 caps)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 31 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 5 caps)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 9 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 28 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 11 caps)

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 7 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 6 caps)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato