IVPC Rugby Benevento vittorioso in amichevole contro l'Amatori Napoli I sanniti dopo una partenza poco brillante hanno ribaltato la sfida imponendosi con merito per 15-5.

Un test per rompere il ghiaccio dopo diciotto lunghissimi mesi di stop. L’IVPC Rugby Benevento ha ospitato l’Amatori Napoli allo Stadio Dell’Oste per capire a che punto è il lavoro fatto fino ad ora affrontando una squadra di categoria superiore. Gli uomini del presidente Rosario Palumbo hanno giocato una buona partita, divisa in tre tempi da 25 minuti, imponendosi per 15-5 nonostante le assenze di lusso come quelle si Giangregorio in seconda linea e soprattutto di Luca Calandro, mediano d’apertura che è tornato a “casa” dopo anni in cui ha giocato nei migliori campionati italiani. In avvio la squadra ha pagato dazio rispetto all’Amatori Napoli, allenata dal sannita Nicola Liguori, che è parsa squadra più pronta soprattutto nelle fasi di gioco statiche. Ma col passare dei minuti, soprattutto dopo aver commesso quattro falli nei primi sette, e aver subito la prima meta, i biancocelesti hanno ripreso confidenza con il gioco cominciando a mettere in difficoltà i partenopei.

La reazione vera e proprio è arrivata nel secondo tempo, quando il solito Fragnito, ha mandato in meta Casillo per il 5-5 con un delizioso calcetto sfruttando al meglio una situazione di vantaggio. Una giocata che è un grande classico del duo Fragnito-Casillo già dagli anni in cui erano stati protagonisti della promozione in serie A e delle successive salvezze. Col passare dei minuti l’IVPC Rugby Benevento ha preso il sopravvento dando l’impressione, soprattutto dalla metà del secondo tempo in poi, di essere in campo la vera squadra di categoria superiore. Il nuovo corso biancoceleste è gestito dal trio Passariello, Bosco e Calandro, che sono sempre supportati, come accaduto oggi dalla tribuna, dal direttore tecnico Alessandro Valente, pronto a consigliare e guidare soprattutto i più giovani. Nel terzo tempo la mole di gioco prodotta dai biancocelesti è stata premiata da una splendida meta di Cosimo Pisano, classe 2002, atleta su cui il direttore tecnico punta tanto per il futuro.

Nel finale la squadra di casa ha realizzato anche la terza meta con Andrea Fragnito, una vera garanzia anche come dieci aspettando di vederlo in coppia con Luca Calandro, in un campionato come quello di serie B dove la sua qualità può essere decisiva. Il primo test match stagionale è terminato 15-5 ed ha regalato tante notizie positive allo staff tecnico biancoceleste. Domenica prossima comincerà il torneo regionale under 19, poi il 17 la prima sfida ufficiale della prima squadra chiamata a far visita al Villa Pamphili.