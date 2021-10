L'ovale non rotola più, si fermano i Dragoni Sanniti Niente campionato Seniores per la squadra di San Giorgio del Sannio.

Con poche parole pubblicate sui propri canali social, i Dragoni Sanniti hanno annunciato la rinuncia al campionato di serie C Seniores. “Ci fermiamo, ma solo temporaneamente. Una scelta dolorosa, soprattutto per i nostri atleti, che continueremo a seguire anche se quest'anno i Dragoni Sanniti non scenderanno sul campo da gioco per il campionato seniores. C'è da lavorare sodo per ripartire, a cominciare dai più piccoli. A presto”.

Dunque la società di San Giorgio del Sannio paga a caro prezzo la lunga sosta per la pandemia, diciotto mesi in cui tanti club hanno dovuto stringere i denti per restare in vita ma molti ragazzi hanno deciso di non continuare per vari motivi.