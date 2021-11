IVPC Rugby Benevento, a Catania serve una vittoria Squadra ancora una volta con tanti giovani, la prima trasferta stagiona è un vero e proprio esame.

In Sicilia per invertire la rotta. L’IVPC Rugby Benevento è chiamato a vincere a Catania nel recupero della terza giornata del torneo di serie B che due settimane fa venne rinviata per l’emergenza meteo che ha reso impossibile ogni manifestazione sportiva all’aperto.

Il Cus è una compagine abbordabile ma si sa, in casa, le squadre isolane si trasformano, aumentano l’intensità e soprattutto l’aggressività provando a fare bottino pieno. Non sarà facile ma Passariello e compagni, dopo la grande prestazione contro la capolista Primavera, sono chiamati a dare continuità andando a caccia della seconda vittoria stagionale. Ci saranno tantissimi giovani, quelli che hanno stupito già all’esordio e dovranno riconfermarsi per entrare in pianta stabile in prima squadra.

Il fischio d’inizio sarà alle 12:00 i biancocelesti sono già partiti per Catania perché la società non ha lasciato nulla al caso. Bisogna vincere e magari conquistare anche il punto bonus per rimettere in piedi una classifica dove le sorprese sono dietro l’angolo. Le due sconfitte iniziali contro Villa Pamphili e Primavera rendono la situazione complicata ma il torneo di serie B è ancora molto lungo con la formula attuale. Inoltre a gennaio gli equilibri possono cambiare, per questo bisognerà continuare ad allenarsi ad alto livello senza mollare.