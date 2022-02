IVPC Rugby Benevento, deciso l’orario del match contro il Ragusa Si gioca domenica alle 11:00 allo Stadio Dell’Oste, i siciliani sono ultimi in classifica.

12 dicembre, 20 febbraio. Dopo oltre due mesi dal successo interno contro l’US Roma, finalmente l’IVPC Rugby Benevento tornerà in campo per un match ufficiale. La serie B esce dal letargo imposto dal Covid e si prepara a vivere la fase cruciale della stagione. Domenica rivedremo all’opera capitan Passariello e compagni, che al Dell’Oste, ospiteranno il Ragusa. Match anticipato alle 11:00 del mattino dopo la richiesta del club siciliano che così sarà agevolato nella fase di rientro sull'isola.

Il Ragusa attualmente è il fanalino di coda del torneo. Nelle sette partite giocate non ha ancora raccolto punti condividendo lo stesso destino della Partenope Napoli. Occasione ghiotta per l’IVPC Rugby Benevento che tornerà in campo con motivazioni importanti per fare bottino pieno. Punti utili per una classifica dove la squadra del presidente Rosario Palumbo è attualmente al sesto posto a quota 17. Più volte nel corso della prima parte di stagione si è discusso di quale potesse essere l’obiettivo reale della compagine biancoceleste. Il mirino verrà puntato sicuramente sulla quinta posizione attualmente occupata dall’Avezzano.

Ad una squadra giovane che è al suo primo anno di lavoro serve un obiettivo e quello del quinto posto può e deve essere uno stimolo. Si tratta, come abbiamo detto più volte, di una stagione di transizione che fino ad ora ha regalato gioie e dolori. Nella seconda parte, come ci aveva raccontato a fine 2021 Mirko Passariello, bisognerà alzare l’asticella e raccogliere quanto seminato nella prima parte.