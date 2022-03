IVPC Benevento, vittoria nel derby contro la Partenope nel ricordo di Ascantini I sanniti si sono imposti 24-16 nonostante l'emergenza trascinati da due mete di capitan Passariello

Il derby campano parla sannita. Al Centro sportivo Giuseppe Leone di Pomigliano l’IVPC Rugby Benevento ha portato a casa un successo impostante. Sanniti in grande emergenza con il duo Passariello-Calandro costretto ad affrontare la trasferta napoletana con soli diciassette giocatori.

Il match è iniziato con un pensiero per il Professore Franco Ascantini, ricordato da entrambe le squadre con una foto di gruppo e il messaggio: “Franco sempre con noi”. Ricordiamo che l’ultimo saluto al Professore andrà in scena sabato 2 aprile dalle 11:00 alle 15:00 presso lo Stadio Dell’Oste.

1° tempo- In avvio parte meglio la Partenope che va in meta con Berti a cui ha risposto subito capitan Mirko Passariello (5-5) sfruttando anche l’inferiorità numerica della compagine di casa dopo il giallo preso da Fusco. Sanzione disciplinare anche per l’IVPC Rugby Benevento ai danni di Pierpaolo Palumbo. La manovra ospite sembra avere più qualità e il sorpasso arriva con la meta di Tenga (10-5). La Partenope continua ad essere poco disciplinata e concede ancora la superiorità numerica ai beneventani dopo il giallo ai danni di Esposito. Prima del riposo arriva il piazzato di Berti che accorcia le distanze con l’IVPC Rugby Benevento che chiude la prima frazione di gioco avanti 10-8.

2° tempo- Nella ripresa partono fortissimo i padron di casa che vanno in meta ed operano il sorpasso portandosi sul 13-10 aumentando poco dopo il margine con il piazzato del 16-10 del solito Berti. Benevento in difficoltà a Pomigliano ma a far rialzare la testa alla squadra ospite ci pensa Giangregorio che realizza la meta che riapre tutto. Fragnito trasforma e c’è il sorpasso: 16-17. Nel finale c’è la caccia alla vittoria con bonus e infatti arriva anche la quarta meta ancora ad opera di capitan Passariello che porta i suoi sul definitivo 24-16 grazie alla trasformazione di Fragnito. L’IVPC Rugby Benevento nonostante le tantissime assenze e soli diciassette giocatori a disposizione porta a casa il derby campano. Tra una settimana appuntamento al Dell’Oste per la sfida interna contro l’ASD Cus Catania in un altro match da vincere.