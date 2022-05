Rugby, per la finale del torneo femminile di serie A c'è un fischietto sannita Per guidare una squadra di tutta in rosa è stata scelta la bravissima Maria Giovanna Pacifico.

Andrà in scena sabato 28 maggio il primo match di rugby in Italia diretto da una squadra arbitrale tutta femminile. Un successo che conferma la bontà del lavoro fatto sui fischietti in rosa che negli ultimi anni si sono conquistate con competenza e intelligenza tutto lo spazio che meritano.

Il match in questione sarà la finale della serie A femminile allo Stadio Lanfranchi di Parma tra Valsugana Padova e Arredissima Villorba Rugby. Chi sarà a dirigere l’incontro? Alla domanda c’è una risposta che piacerà tanto agli appassionati campani e in particolare a quelli sanniti. Infatti la direzione è stata affidata a Maria Giovanna Pacifico, ragazza di Montesarchio che in questi anni si è distinta per le sue ottime direzioni di gara e per le numerose esperienze anche a livello internazionale. Per il fischietto sannita non è un premio –ha già diretto un’altra partita scudetto- ma una grande occasione che si è conquistata col duro lavoro investendo molto sulla sua passione. Fisicamente preparatissima, attenta ai dettagli e con grande personalità, la Pacifico è una garanzia per una partita dove in ballo c’è il titolo tricolore.

A completare la squadra arbitrale le sorelle Maria Beatrice e Maria Clotilde Benvenuti, Maria Ausilia Paparo e Chiana Vanini.