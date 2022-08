IVPC Rugby Benevento, girone durissimo con L'Aquila, le romane e le siciliane Non sarà facile lottare per il vertice ma la squadra del presidente Palumbo dovrà alzare il livello.

Domenica 9 ottobre scatterà il campionato di serie B. Una data simbolo per il primo vero torneo post pandemia visto che lo scorso anno si è disputato un torneo senza retrocessioni. C’è grande attesa anche in casa IVPC Rugby Benevento. Il club sannita si radunerà a fine agosto per affrontare un girone che si annuncia complicato.

C’è anche una vecchia conoscenza come L’Aquila che è tornata in serie B dopo l’incubo del fallimento. Spazio alle squadre romane con Villa Pamphili, Frascati, US Roma, l’Olimpic Culb Roma, ai napoletani della Partenope, il Paganica e alle siciliane del Ragusa, Messina e del Cus Catania.

Campionato che si annuncia complicato e soprattutto di difficile lettura. Difficile dire al momento quali saranno i valori in campo ma l’IVPC Rugby Benevento dovrà essere protagonista. Lo impone la storia del glorioso club guidato dal presidente Rosario Palumbo.

La formula è semplice: girone all’italiana con gare di andata e di ritorno. Le promozioni sono quattro divise in altrettanti giorni, co come quattro sono le retrocessioni.

Girone 4

A.P. Partenope Rugby Asd

Polisportiva Paganica Rugby Asd

Rugby L'aquila 2021 Ssd Arl

Arvalia Villa Pamphili Roma Asd

Frascati Rugby Club 2015 Ssd Arl

Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd

Us Roma Rugby Ssd R.L.

Us Rugby Benevento Asd

Asd Cus Catania Rugby

Messina Rugby 2016 Asd

Asd Ragusa Rugby Union

Campionato Italiano di Serie B Maschile



Inizio: domenica 9 ottobre 2022

Termine: domenica 14 maggio 2023

Promozioni in Serie A: quattro

Retrocessioni in Serie C: quattro



Formula: quarantaquattro squadre partecipanti, quattro gironi da undici squadre ciascuno su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Al termine della stagione regolare sono promosse nella Serie A 2023/24 le prime classificate di ciascun girone e retrocedono nella Serie C 2023/24 l’undicesima squadra classificata di ciascun girone.

Società partecipanti:

