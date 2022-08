Zebre, torna Joshua Furno La seconda linea scuola Rugby Benevento rientra in Italia dopo tante esperienze all'estero.

L’emergenza ha aperto ad un clamoroso ritorno. In casa Zebre porte aperte per accogliere Joshua Furno, seconda linea sannita che rientra dopo una lunga esperienza all’estero in vari campionati. L’occasione è stata creata dalla momentanea indisponibilità della seconda linea Dennis Visser, operatosi il 21 luglio ai muscoli flessori della coscia destra. Furno,37 volte Azzurro, torna ad indossare la maglia del XV del Nord Ovest dopo aver collezionato 8 presenze nella massima coppa Champions Cup e 42 apparizioni ufficiali in campionato celtico, di cui 30 con gli Aironi.

Il campione sannita, cresciuto nel Rugby Benevento ha subito desso sì a questa nuova occasione. “Sono entusiasta di essere alle Zebre e di far parte di questo nuovo gruppo molto giovane ma motivato. Non vedo l’ora di giocare in un campionato di alto livello come lo United Rugby Championship. Sarà una bella sfida personale e di squadra”.

Furno, 32 anni, è reduce dalle esperienze con gli Otago e i Wellington Lions nel massimo campionato provinciale neozelandese Mitre 10 Cup, Biarritz e Narbonne nella prima e seconda divisione francese Top14 e Pro D2, i Newcastle Falcons nella Premiership inglese, i San Diego Legion nella Major League statunitense.

Con Furno le Zebre continuano a parlare sannita nonostante l’addio di Carlo Canna, protagonista per tanti anni con la sua maglia numero 10, e di Giovanni D’Onofrio che invece ha salutato dopo appena due stagioni piuttosto complicate.