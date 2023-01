IVPC Rugby Benevento, nel derby del Vestuti arriva una vittoria I biancocelesti si sono imposti per 24-7 mettendo la sfida in ghiaccio già nel primo tempo.

Bisognava vincere e la vittoria è arrivata. Il derby campano del torneo di serie B parla sannita. L’IVPC Rugby Benevento ha portato a casa un risultato importante soprattutto per come è arrivato. Lunga, anzi lunghissima la pausa. I biancocelesti non scendevano in campo dal match interno dello scorso 18 dicembre quando, tra le mura amiche dello Stadio Dell’Oste, arrivò la vittoria per 23-22 sul Frascati.

Al Vestuti di Salerno, casa dell’Arechi, la squadra del presidente Palumbo è riuscita a dare continuità a quel risultato. Bene gli avanti che hanno aperto la contesa con una meta decisiva. La squadra, nella prima parte di stagione, ha sempre avuto grosse difficoltà ad entrare in partita. A Salerno, complice anche la superiorità tecnica e fisica, questo non è avvenuto. Però non era per nulla scontato. L’Arechi era reduce dall’ottima partita interna contro la Capitolina e dal primo punto conquistato in classifica. Ecco perché il match poteva nascondere delle insidie che non bisognava sottovalutare. Il vantaggio, però, ha messo in discesa la partita dove i sanniti non hanno mai rischiato realmente nulla. Il 24-7 finale lascia solo un po’ di rammarico per non aver realizzato la quarta meta e di conseguenza conquistato il quinto punto.

Quel che contava dopo il rinvio della sfida col Paganica, era muovere la classifica. L’IVPC Rugby Benevento è attualmente al sesto posto con 25 punti ma con una partita in meno. Nel prossimo turno, in programma domenica 19 febbraio al Dell’Oste, Passariello e compagni sfideranno la capolista Rugby Roma Olimpic Club.

Risultati decima giornata giornata:

Arechi Salerno-IVPC Benevento 7-24

La Rugby L’Aquila-Paganica 24-18

Frascati-Capitolina 32-5

Messina-Cus Catania 22-29

Classifica:

Olimpic Club Roma 43

Cus Catania 36

Frascati 28

Paganica 27

Capitolina 27

IVPC Benevento 25

L’Aquila 21

US Roma 16

Messina 15

Arechi Rugby 1