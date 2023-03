IVPC Benevento, al Dell'Oste c'è il grande classico contro L'Aquila Fischio d'inizio oggi alle 14:30 con ingresso gratuito.

Allo Stadio Dell’Oste arriva L’Aquila per un grande classico dell’Italia della palla ovale. L’IVPC Rugby Benevento si prepara ad aprire le porte della propria casa per ospitare, oggi alle 14:30, i neroverdi, vittoriosi all’andata nella celebre partita del palo caduto al Fattori. Un brivido per chi era nei pressi della H, un ricordo lontano per chi non ha capito la gravità della situazione.

Tornando al presente si tratta di una sfida importante. I biancocelesti, reduci da due ko dopo l’impresa contro la capolista, devono tornare a vincere. Le difficoltà riscontrate, ancora una volta lontano dalle mura amiche preoccupano e non poco. Non è un caso se la squadra perde certezze dopo aver superato il casello autostradale di Caianello o aver imboccato la Salerno Reggio Calabria.

Bisogna reagire e farlo velocemente. Passariello e compagni proveranno far la voce grossa in un classico mai banale e sempre emozionante. Vincere è l’obiettivo anche per tornare a conquistare punti e provare a scalare la classifica. Serviranno intensità, quella vista contro la capolista ormai un mese fa, attenzione e disciplina, ingredienti indispensabili per ritrovare il sorriso e tornare alla vittoria.