IVPC Rugby Benevento ko, L'Aquila sbanca meritatamente il Dell'Oste Ospiti subito in vantaggio, inutile la rincorsa dei sanniti che hanno accorciato nel finale.

L’Aquila espugna il Dell’Oste. Lo fa meritando la vittoria e prendendosi con personalità il sesto posto in classifica. Un successo costruito già nei primi minuti quando l’IVPC Rugby Benevento non è riuscito a contenere la foga ospite. Brutto l’approccio dei sanniti subito in difficoltà e puniti alla prima occasione da Lepidi, bravo a sfruttare il lavoro dei compagni dopo una touche per il 5-0.

I primi dieci minuti sono un vero e proprio inferno. Gli abruzzesi muovo bene la palla, la linea biancoceleste soffre non riesce a contenere e gli ospiti trovano con Capocaccia il varco giusto per la seconda meta: 10-0.

Punteggio pesantissimo, ma la reazione arriva. Casillo sfrutta il lavoro di Carluccio e Ciampa, buca la linea avversaria e resistendo anche all’ultimo placcaggio mette a segno l’ennesima meta della sua stagione: 10-5. Ciampa non riesce a trasformare e sono punti mancati che alla fine del match avranno il proprio peso.

L’IVPC Rugby Benevento soffre tremendamente la velocità di manovra degli avversari che, poco dopo, vanno ancora a segno con Di Marco bravo a sfruttare lo spazio e ad andare al centro dei pali per il 17-5. La trasformazione manda le squadre al riposo col risultato di 19-5, troppo pesante per una squadra giovane, con diverse assenze e ha bisogno di fiducia.

Nella ripresa la partita è diversa. Poche le occasioni, troppi gli errori da entrambe le parti, altrettante le chiamate arbitrali che hanno penalizzato le due squadre. L’Aquila però trova la quarta meta, quella che chiude definitivamente i conti e rende inutili le marcature finali di Luciani e Carluccio e le trasformazione di Caporaso che servono solo a fissare il punteggio sul 24-19.