IVPC Rugby Benevento, va in archivio con un ko una stagione molto complicata Il Paganica ha sbancato il Dell'Oste imponendosi per 33-8.

L’ultima gara interna della sciagurata stagione dell’IVPC Rugby Benevento è stata una liberazione. Sul match contro il Paganica non c’è molto da dire. I sanniti sono da mesi in emergenza. Troppi gli infortuni, diversi i forfait di altra natura, pochissime le motivazioni di un gruppo che dopo aver battuto la capolista Roma si è seduto senza più rialzarsi. Il Paganica si è imposto 33-8 come ampiamente prevedibile già alla vigilia. Del resto la classifica parla chiaro: i campani sono penultimi insieme a Messina e hanno vinto lontano dalle mura amiche solo a Salerno. Gli abruzzesi, invece, sono la seconda forza del torneo insieme alla Capitolina a quota 60 punti. Va anche detto che, purtroppo, le formule di questi tornei sono poco spettacolari e molto discutibili, non aiutano a tenere viva la fiammella dell’agonismo e si rischia spesso che delle squadre composte da atleti dilettanti possano mollare con grosso anticipo.

Tornando alla squadra biancoceleste la stagione appena conclusa non può essere ripetuta. Serve una netta inversione di rotta. Lo sa bene il presidente Rosario Palumbo, a lui il compito di cambiare le carte in tavola, prendere decisioni importante e ridare entusiasmo. E’ necessario varare un progetto che possa ridare a tutto l’ambiente un obiettivo per cui lavorare. I due anni di stop per Covid sono stati devastanti. Le difficoltà sono ancora visibili ma serve una scossa. I giovani in diversi momenti della stagione hanno dimostrato di poter dare una mano, ma anche loro dopo questa esperienza dovranno alzare l’asticella. A settembre sarà necessario ripartire con le idee chiare e con l’idea di lavorare sul lungo periodo, unica possibilità per chi non ha grandi budget da usare e non ha un bacino d’utenza come capita alle squadre laziali.