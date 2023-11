IVPC Benevento, ancora un ko. L'US Roma soffre nel primo tempo, poi la ribalta Sanniti sconfitti 17-7 dopo non aver capitalizzato quanto costruito nel primo tempo.

Nulla da fare. Al Dell’Oste è arrivata la sesta sconfitta stagionale per l’IVPC Rugby Benevento. Il match, finito col punteggio di 17-7, ha premiato l’US Rugby Roma che ha sfruttato al meglio le occasioni create e soprattutto gli errori degli avversari.

I padroni di casa hanno fatto bene nel primo tempo ma senza capitalizzare il dominio territoriale. Diverse le occasioni avute, ma la squadra ha scelto di provare a raggiungere il bersaglio grosso invece di piazzare almeno in quattro occasioni. Fare punti poteva dare morale ad una squadra giovane che solo nel finale del primo tempo è andata in meta con Carmine Russo (7-0) con la trasformazione di Ciampa. In avvio di ripresa sono mancate un po’ di energie e l’US Rugby Roma ha sfondato due volte prima col pacchetto di mischia e poi col più classico dei carrettini. Il colpo subito ha mandato ko la squadra di Fusco che ha concesso anche la terza meta.

C’è da salvare un ottimo primo tempo giocato, ma le occasioni vanno capitalizzate. E’ mancata certamente un pizzico di esperienza e cinismo. Bisognerà lavorare tanto per agguantare la salvezza. Fortunatamente le avversarie non corrono, sono ancora alla portata. Da segnalare le ottime prestazioni di Leonardo Pepe e Domenico Marmolino, giocatori che possono diventare delle certezze.

IVPC Benevento: Russo C., Musco, Ciampa F., Ciampa G., Carandente, Pepe, Savastano, Aversano, Russo C., Marmolino, Palomba, Cioccio, Tretola (K), Zollo, Ranaldo. A Disp.: Nardone, Tavino, Lombardi, Bocchino, Losciale, Ranauro, Rucco C. All.: Fusco.

US Rugby Roma: Cellucci, Rovetta, Murgia, Campanelli, Cavazza, Scaringella A., D’Elena, Pettinelli, Bruzzese, Napolitano, Venditti, Scaringella O., Orabona, Pesce, Mazzucchelli. A disp.: Levato, Veraldi, Romeo, Stella, Agudelo, Lo Re, Campanelli, Nardini. All.: Ancelotti.