IVPC Rugby Benevento, campionato fermo nel giorno del compleanno Situazione complicata in casa biancoceleste, ma oggi si festeggia il 57esimo anniversario

Turno di riposo per il girone sud del torneo di serie B di rugby. Si torna in campo il 10 dicembre con l’IVPC Benevento che farà visita alla capolista L’Aquila, un match proibitivo che difficilmente aiuterà la squadra di Fusco a fare passi avanti in classifica.

Analizzando la situazione dei biancocelesti, che oggi festeggiano il 57esimo compleanno, c’è la necessità di dare alla squadra qualche certezza e un po’ di esperienza, altrimenti agguantare la salvezza sarà tutt’altro che una passeggiata.

Le buone prestazioni contro Frascati e Roma hanno lasciato intravedere potenzialità, ma la giovanissima età della rosa spesso è un vero e proprio dazio da pagare. Tanti i punti dispersi per ingenuità. Troppe le occasioni sprecate durante partite che potevano essere fondamentali per raggiungere l’obiettivo finale.

Intanto si proverà a recuperare anche qualche acciaccato, mentre è finita la stagione di Savastano operato in settimana dopo il grave infortunio di domenica.