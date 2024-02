Ivpc Rugby Benevento, colpo dei sanniti: vinto lo scontro diretto col Perugia I biancocelesti scavalcano gli umbri in classifica e si avvicinano all'obiettivo salvezza

La sfida salvezza parla sannita. L’IVPC Rugby Benevento si è tirato fuori dalle sabbie mobili dell’ultima piazza in classifica battendo il Perugia in un match che non verrà ricordato solo per il risultato del campo. Il 29-14 finale è figlio di una buona prestazione della compagine allenata da Chicco Fusco. Biancocelesti sempre avanti e in controllo con le mete di Ciampa e Palomba nel primo tempo e ancora dell’apertura sannita e di capitan Tretola nella ripresa. Partita rovinata - recrimina l'IVPC Rugby Benevento - soprattutto dagli atteggiamenti di alcuni giocatori in campo e dalla dirigenza perugina, protagonista di offese gratuite ai giocatori di casa e non solo.

“E’ inaccettabile nel 2024 che dei dirigenti si possano prendere il lusso di offendere un popolo con frasi discriminatorie. I protagonisti devono solo vergognarsi di quanto fatto ieri a Benevento”. Poche parole quelle del presidente Rosario Palumbo che ora attende punizioni severissime da parte del giudice sportivo verso i protagonisti di questi spiacevoli episodi. Tornando al campo, l’IVPC Rugby Benevento ha conquistato l’intera posta in palio che gli ha consentito di scavalcare il Perugia che ora è il nuovo fanalino di coda del girone sud. Con questo successo capitan Tretola e compagni vedono sempre più vicino l’obiettivo salvezza.