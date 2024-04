Ivpc Rugby Benevento, al Dell'Oste si presenta L'Aquila Importante sfida per i biancocelesti contro la capolista

Domenica 14 alle 15,30 sarà L'Aquila capolista il primo avversario della fase finale di stagione per il Benevento. La partita manca dal campionato di serie A 2018-2019, quando il 7 aprile 2019 gli aquilani si imposero per 24 a 20 al Pacevecchia. Il pronostico sembra scontato a favore degli abruzzesi che hanno totalizzato 76 punti in 18 gare riportando 15 vittorie, due pareggi ed una unica sconfitta contro il Frascati. Ma ad una analisi dei risultati stagionali le possibilità di un risultato positivo per il Benevento hanno basi realistiche: va considerato che gli aquilani, se in casa si sono rivelati un rullo compressore, fuori casa in 8 partite disputate hanno conseguito 5 vittorie (di cui 3 con bonus difensivo per gli avversari) 2 pareggi e 1 sconfitta; e che i sanniti, reduci da una importante e corroborante vittoria esterna a Catania, ottengono in casa i risultati migliori, a volte inaspettati, come successe nella scorsa stagione quando la Roma Olimpic , futura vincitrice del campionato, proprio a Benevento conobbe la prima sconfitta stagionale. Ci sono tutti gli ingredienti per una giornata di bel rugby da vivere nella incantevole e affascinante oasi verde dello stadio Dell'Oste di Pacevecchia.