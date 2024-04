A Benevento il Torneo Internazionale di Rugby Educativo: tutti i dettagli L'importante evento è in programma il prossimo 5 maggio. Previsto anche il Trofeo Ciro Vigorito

L'attesa è "quasi" terminata. Domenica è in programma l'appuntamento con il Torneo Internazionale di Rugby Educativo, giunto alla trentanovesima edizione. Si tratta della manifestazione sportiva più antica della città di Benevento, alla quale prendono parte numerose società e atleti che giungono nel Sannio da ogni parte d'Italia. L'intensa giornata si strutturerà su tre campi: il Dell'Oste, il Tortolì e il Compagna, con ben novecento giocatori che si sfideranno nel corso di un torneo che metterà in risalto i valori dello sport e dell'amicizia. Non solo il piano rugbistico, ma occorre sottolineare che il Torneo Internazionale permette a Benevento di poter godere anche di una visibilità importante, considerato che i numerosi partecipanti hanno già prenotato le strutture alberghiere per pernottare nel Sannio, in modo anche da visitare la città.

L'evento, come noto, è organizzato dall'Ivpc Rugby Benevento del presidente Rosario Palumbo. Oltre ai novecento atleti, sono circa cento i collaboratori che permetteranno il corretto svolgimento della manifestazione. Si tratta di un evento di grande respiro che già da anni permette alla città di essere un importante polo rugbistico del meridione. L'inizio è fissato alle ore 9, mentre le premiazioni verranno effettuate a partire dalle 16, alla presenza di Istituzioni politiche e sportive.

E non solo. Come ogni anno, sono previsti dei tornei inglobati all'interno della manifestazione. Tra questi c'è l'importante Trofeo Ciro Vigorito, giunto all'undicesima edizione. Per l'occasione, ci sarà la famiglia Vigorito che premierà i partecipanti. Non di poco conto anche i memorial Carlo Pezzuto, Francesco De Nigris e Alfredo Dell'Oste, così come l'ottavo Trofeo Mario Simone. Insomma, si prevede una giornata di grande sport e di emozioni a Benevento, come accaduto nelle ultime trentotto edizioni del Torneo Internazionale di Rugby Educativo.