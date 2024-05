Anche il Benevento al Torneo Internazionale di Rugby Educativo Il club giallorosso sarà presente nel corso dell'evento organizzato dall'Ivpc Benevento Rugby

Cresce l'attesa per l'importante Torneo Internazionale di Rugby Educativo, in programma domani al Pacevecchia. La manifestazione, organizzata dall'Ivpc Benevento Rugby di Rosario Palumbo, è giunta alla 39^ edizione ed è l'evento sportivo più longevo della città. Nel corso della giornata che si prevede intensa, non mancherà il Trofeo Ciro Vigorito che è stato istituito da undici anni per ricordare la figura del compianto dirigente giallorosso, scomparso nel 2010. Per l'occasione, sarà presente una delegazione del Benevento Calcio, tra cui Gaetano Auteri, così come la famiglia di Ciro Vigorito. Un momento importante che rafforzerà ulteriormente l'unione tra le due società.