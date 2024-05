Rugby, successo del Torneo Internazionale: la soddisfazione di Palumbo Le parole del presidente del sodalizio biancoceleste

Grande successo per il Torneo Internazionale di Rugby Educativo, svoltosi domenica scorsa al Dell'Oste. Il presidente dell'Ivpc Benevento Rugby, Rosario Palumbo, ha commentato con entusiasmo la giornata vissuta sul manto erboso dell'impianto sportivo cittadino: "È stato il miglior torneo da quando faccio il presidente. Parliamo della partecipazione di oltre 900 atleti divisi in tutte le categorie. C'è stato uno sforzo grandissimo per far giocare così tanti ragazzi. Ringrazio tutti i miei collaboratori, così come i ragazzi dell'under 16 che hanno dimostrato come essere rugbisti. Sono felicissimo perché è andato tutto bene. A Benevento sono arrivati 28 club provenienti dal centro-sud. Erano anno che non si vedevano così tante persone al Dell'Oste".

All'evento ha partecipato anche il Benevento Calcio, attraverso la visita di Auteri che ha premiato i vincitori del Trofeo Ciro Vigorito: "Con il Benevento - prosegue Palumbo - c'è un grande legame di affetto. Si tratta di una sinergia che ha fatto bene al movimento sportivo beneventano, ed è stata presa da esempio dalle due federazioni. Dall'accordo tra le due società, infatti, è stato varato un protocollo d'intesa tra calcio e rugby. I meriti vanno al presidente Vigorito che ha fortemente creduto in questa unione: lui è sempre un passo avanti".