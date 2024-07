Rugby, Palumbo: "Non permetterò di macchiare il buon nome di questa società" "Comportamenti inaccettabili: ho già dato incarico al mio legale di sporgere denuncia"

Il presidente dell'Us Benevento Rugby Rosario Palumbo è intervenuto con una nota per precisare: "Da presidente del Rugby Benevento, carica che rivesto ininterrottamente dal 2009, credo sia doveroso, prima che opportuno, fare delle precisazioni in merito a quanto accaduto nella serata di martedì 23 Luglio presso la struttura del campo da rugby “Dell'Oste” di Pacevecchia, a seguito dell'intervento di Polizia Municipale e Guardia di Finanza.

E' noto a tutti che dal 2009 ho portato avanti le attività del Rugby Benevento con il solo fine di garantire l'accesso all'attività sportiva agli appassionati, ricreare quella stessa passione nelle nuove generazioni, e portare alti i valori dello sport ai fini sociali nella città di Benevento: ribadisco, perché lo ritengo necessario, è noto a tutti.

In tal senso, negli ultimi due anni, per mettere ulteriormente al centro della vita del quartiere e della città la struttura sportiva e rendere il rugby ancor di più sport inclusivo per la città, è stata concessa bonariamente ad alcuni tesserati la possibilità di trattenersi anche di sera al punto ristoro del campo, con possibilità di ingresso riservata esclusivamente agli iscritti, come ben specificato da un cartello ben visibile posto all'entrata. Gli stessi curavano, in maniera totalmente gratuita la pulizia del punto ristoro, dando una mano nella cura dello stesso.

A prescindere dalle contestazioni che sono state mosse (musica alta, somministrazione di cibo) che saranno trattate in altre sedi, è con profondo rammarico che ho dovuto prendere atto di comportamenti inaccettabili posti in essere.

In quindici anni di guida della società i valori che ho portato avanti sono esclusivamente quelli dello sport, della solidarietà, della socializzazione: quindici anni sono sotto gli occhi di tutti.

L'onorabilità del Rugby Benevento è fuori discussione e intendo in ogni modo salvaguardarla: ho già dato incarico al mio legale di sporgere denuncia/querela contro ignoti per permettere agli organi inquirenti di fare chiarezza e accertare ogni responsabilità, inquirenti ai quali ribadisco la massima disponibilità a collaborare in ogni modo riterranno.

Esprimo sdegno, infatti, per chi ha posto in essere nella struttura comportamenti completamente contrari allo spirito del Rugby Benevento, delle famiglie, che si basa su correttezza, lealtà e rispetto e assicuro che mi premurerò in ogni modo di allontanarli dal mondo del rugby Benevento che non merita di essere macchiato da poche mele marce".